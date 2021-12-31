Среди людей живут инопланетяне – уфолог

Российский уфолог Сенькин считает, что среди россиян живут не похожие на них инопланетяне.

Инопланетяне живут на Земле, в том числе среди россиян, однако они «не такие, как мы себе представляем», заявил уфолог Юрий Сенькин. По его словам, маловероятно, что пришельцы созданы по образу человека, поскольку с развитием технологий слишком велик риск разоблачения. За последние 20 лет в обществе «устаканилось мнение», что подобные существа — не миф, и переубедить в этом людей очень трудно.

– Я думаю, что по-любому инопланетяне есть среди нас, но не такие, как мы себе представляем. Если вы имеете в виду, что они по образу человека созданы, то вряд ли — риск разоблачения слишком большой с развитием техники, сканирующей электроники. Пропускная система настолько сильна, что легко определит аномалии у человека, поэтому подстроить инопланетянина под человека по всем параметрам невозможно, — заявил Сенькин.

Эксперт отметил, что «проще перекодировать самого человека как носителя чего-то инопланетного, типа какого-нибудь самоуничтожающегося чипа», чем рискнуть технологиями из разряда «они среди нас».

– Тем более что человек — существо душевное, тёплое, всех встречает хлебом и солью, — подытожил Сенькин.

В декабре стало известно, что поиски и выявление природы неопознанных летающих объектов (НЛО) официально объявили одной из важных задач Пентагона. Конгресс США учредил специальную службу в системе Минобороны — отдел по отслеживанию аномалий и выяснению их природы (ASRO). Служба займётся целенаправленным расследованием сообщений военных, преимущественно лётчиков, об их встречах с неизвестными аппаратами на границе атмосферы и космоса.