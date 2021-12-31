 

Захарова увидела в Зеленском реальную угрозу для Украины

31.12.2021, 8:16, Разное
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня в ходе брифинга прокомментировала эти громкие заявления. Она отметила, что нынешний президент Украины сам стал реальной угрозой: как для своей страны, так и для других европейских государств. Среди прочего поведение Зеленского представляет опасность для важных демократических принципов и основ.

Такое мнение у Захаровой сложилось при взгляде на то, что сейчас происходит на Украине. По словам чиновницы, украинский народ сегодня сильно разобщен, и масштабы этой разобщенности в последнее время стали по-настоящему катастрофическими – об этом сообщили “РИА Новости”. Проблемы простых украинцев не разрешаются, а лишь множатся и даже становятся хроническими чуть ли не во всех сферах жизни.

Напомним, что буквально накануне Владимир Зеленский назвал Россию угрозой мировой демократии. Согласно подписанному им документу, наши власти подрывают избирательную систему не только Незалежной, но и других стран мира. Также, по мнению политика, российские спецслужбы намеренно усиливают внутренние противоречия среди населения некоторых государств.

Ранее глава Крымской республики Сергей Аксенов высказал предположение о том, что Западу выгоден конфликт между Россией и Украиной.



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