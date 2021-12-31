Откуда взялась Снегурочка?

В мире вряд ли найдётся хотя бы один взрослый или ребёнок, который не слышал бы о Деде Морозе или Снегурочке. Прототипом всем известного Деда Мороза является языческое божество Карачун — жестокий Бог Подземелья, повелитель холодов. Славяне испокон веков поклонялись ему и боялись его гнева. В фольклоре большинства северных народов есть схожие образы. В отличие от Деда Мороза Снегурочка — исконно русский персонаж. Никто не может точно сказать, откуда в нашу традицию пришла юная помощница праздничного старика, впрочем, обосновалась она в ней прочно и, как свидетельствует история, надолго.

Как из фольклорного персонажа Снегурочка стала литературным героем

Снегурочка не упоминается в древнеславянских ритуалах или фольклоре, но в народных преданиях существует легенда о девушке изо льда, которая растаяла от тепла солнечных лучей языческого Бога Ярила. Во время традиционного обряда в честь Бога Весеннего Солнца, девушка подошла слишком близко к костру, тем самым обрекла себя на гибель.

Фольклористы считают, что персонаж Снегурочки находит своё отражение в образе языческого божества потустороннего мира Марены. Непосредственная связь с рождественской ёлкой объясняется тем, что это дерево является символом богини Зимы и Смерти. Занимательно, что в древние времена гробы для усопших делали именно из еловой доски. В действительности же злое существо Марена и добрая Снегурочка никак не могут быть одним и тем же образом. Изначально Снегурочка воплощает в себе милосердие, чистоту и добродушие.

По другой версии, Снегурочка является прототипом Костромы — традиционного чучела, которое сжигали на Ивана Купала. Некоторые культурологи называют Снегурочку снежной нимфой, которая испаряется весной и забирает пожелания хорошего урожая. Другие считают, что она богиня весны Лелей. Рождённая из снега, она преодолевает оковы зимы и превращается в воду, чтобы принести плодородие земле.

Собственно русская литература вдохнула в Снегурочку настоящую жизнь. Известный русский литератор и исследователь Александр Афанасьев впервые представил этот образ в своей книге «Поэтические воззрения славян на природу». На страницах повествования родилась история об Иване и Марии — пожилой бездетной паре, которая отчаянно хотела обзавестись наследниками. Старики слепили из снега девочку, а затем оживили её. Но когда наступила весна, ни Иван, ни Мария не смогли уберечь её от весеннего солнечного света.

В 1873 году Александр Островский создал пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка выступает в роли дочери Мороза и Весны. Её убивает не огонь, а чувство любви, поселившееся в девичьем сердце к Ярилу-Солнцу. Сценическая премьера «Снегурочки» не получила должного признания, однако одноимённая опера Николая Римского-Корсакового обрела всероссийскую известность.

В конце XIX — начале XX века этот персонаж всё чаще появлялся в новогодних сценариях отечественных педагогов. Ещё до Октябрьской революции фигурки Снегурочки украшали праздничные ели, а девчонки наряжались в узнаваемое убранство для новогодних представлений.

Кем на самом деле приходится Снегурочка Деду Морозу

Несмотря на то, что Снегурочка является фольклорным персонажем, существуют различные мнения о её семье. Самая распространённая, теория к которой привыкли многие из нас, гласит, что Снегурочка — внучка Деда Мороза. И возникает закономерный вопрос, кто же её родители? Говорят, что она дочь Снеговика, который появился в союзе Деда Мороза и Метелицы.

Некоторые считают, что Снегурочка — дочь Деда Мороза и Весны-Красны. А особо изощрённые фольклористы утверждают, что Снежная красавицы не кто иная как жена Деда Мороза. Вполне возможно, ведь на Руси издавна неравные браки были обыкновением.

Как создавался образ Снегурочки, дошедший до наших дней

Впервые Снегурочка как часть новогодней праздничной ёлки предстала перед публикой в 1935 году. Это было первое официальное празднование Нового года, которое власти СССР постановили на всесоюзном уровне. Дед Мороз и его внучка Снегурочка были назначены главными символами торжества. Уже в 1937 году они выступали дуэтом на новогоднем балу в Московском Доме Союзов. С того времени пара радует своих почитателей от мала до велика.

Занимательно, что изначально Снегурочка изображалась в виде маленькой девочки, и лишь позднее её стали представлять как статную девушку. Белое или светло-голубое пальто-платье из фланели с меховой опушкой, на подоле увенчанный серебряными узорами. Шапочка из того же материала или кокошник, украшенный жемчугом. На ногах — лёгкие сапоги из войлока или ткани. Всё это до сих пор является неотъемлемыми деталями образа Снегурочки.

Внучка Деда Мороза сразу же завоевала сердца детей. С ней даже самые застенчивые малыши втягивались в хоровод и становились достаточно смелыми, чтобы декламировать стихи за столь желанный подарок. Не удивительно, что вскоре сценарии новогодних празднований стали писаться «под Снегурочку».

В военный период Снегурочка утратила свою актуальность, но уже 1950-е годы не без стараний детских писателей Льва Кассира и Сергея Михалкова, её образ возродился вновь. С тех пор Дед Мороз и его юная помощница являются неотъемлемой составляющей радостного настроения всей страны в канун новогодних праздников.

Аналоги Снегурочки в традициях стран народов мира

Вопреки закоренелому мнению о том, что Снегурочка — исключительно русский персонаж, у внучки Деда Мороза найдутся аналоги и в других культурах. Так, по территории всего бывшего Советского Союза можно встретить не одну «Снегурочку», которая соответствует колориту местности. Так, в Азербайджане Деда Мороза сопровождает молодая девушка Гарагыз. Роль помощницы армянского красноносого выполняет Дзюнанушик. В Узбекистане Дедушка Коробо приезжает в гости на осле вместе с Коргыз. В Болгарии холодная красавица известна под именем Снежанка.

А в Швеции у Снегурочки есть сестра Люсия, в честь которой даже существует отдельный праздник. Согласно легенде, её имя берёт начало от святой Люсии — мученицы, погибшей за веру в Иисуса. По приданию мужем Люсии был обычный рыбалка. Однажды, когда её супруг ушёл в море, разразился шторм, а дьявол погасил маяк, который вёл мужчин домой. Люсия, вооружившись фонарём, вышла на причал, чтобы обозначить дорогу рыбакам. Однако на неё напали черты и отрубили ей голову. Швейцарцы верят, что призрак девушки остался ожидать путников, освещая им путь со скалы.

А вот итальянцы встречают Новый год в компании феи Бефаны, которая подобно Деду Морозу, приносит подарки ребятишкам. Это, пожалуй, самая пожилая «родственница» снежной красавицы. Старушка попадает в дом через дымоход и оставляет подарки в носках у камина. Согласно легенде, Бефана путешествует по миру в поисках юного Христа, желая преподнести ему подарок.

Новый год — особый праздник, ведь несмотря на символы, обычаи, подарки, делают его настоящим праздником не мишура, и не Дед Мороз со Снегуркой, а люди. Это день, когда всё хорошее, что есть в человеке находит выход, чтобы поделится с окружающими теплом и добротой. Всё остальное лишь приятный бонус, который сможет по-настоящему оценить лишь тот, кто хорошо себя вёл в уходящем году.