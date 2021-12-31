Украина прекратила разработку собственной вакцины от коронавируса

По словам главы Института биологии клеток национальной академии наук Украины Андрея Сибирного, украинские власти решили отказаться от дальнейшего финансирования разработки вакцины против коронавируса. Как передаёт «Главред», по словам учёного, работа над препаратом полностью остановлена и продвигаться дальше не будет.



Reuters

Разработка украинской вакцины против коронавируса, которую проводили львовские учёные из Института биологии клеток национальной академии наук, остановлена из-за отсутствия финансирования. Как пишет «Главред», об этом рассказал руководитель института, академик Андрей Сибирный.

По его словам, учёные свой «план работы выполнили», но когда исследование должно было переместиться в Польшу, всё остановилось. В частности, уже разработанный продукт нужно было исследовать на мышах в Польше, потому что на Украине нет соответствующих лабораторий.

«Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет», — считает Сибирный.

Также он добавил, что в украинском Минздраве отказались от дальнейшего финансирования.

«Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах. Нужны большие объёмы препаратов, нужно инвестировать 300—500 миллионов евро. Никто не готов этого делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: «Мы не будем финансировать это. Пусть фонд этим занимается». Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — рассказал учёный.

На вопрос о перспективах украинской разработки вакцины против коронавируса Сибирный ответил: она продвигаться не будет.