 

В Калининграде раскрыли дело об убийстве 12-летней давности

31.12.2021, 7:50, Новости дня
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Строитель из Ставропольского края задушил в Калининграде беременную подругу и скрывался все это время на родине, где совершил еще одно преступление – убил следователя, сообщили в пресс-службе калининградского управления СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Ставропольского края. Мужчина обвиняется в совершении … убийства женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, осенью 2009 года обвиняемый, который тогда работал в Калининграде строителем, узнал о беременности своей 35-летней сожительницы и решил ее убить, так как уже имел двоих детей от жены и еще одного внебрачного ребенка от другой женщины.

Следователи выяснили, что задушена женщина было шнурками и «тупым твердым предметом». Тело убитой нашли лишь через три месяца в канализационном люке.

На след убийцы вышли только в 2021 году. Сразу после убийства женщины мужчина на родине менее чем через год убил и ограбил следователя военно-следственного подразделения СК России, за что получил 18 лет колонии.

Сейчас обвиняемый доставлен в Калининградскую область. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве пятерых человек в Колорадо американец написал об убийствах двух человек в своих романах, которые он публиковал за несколько лет до нападений.



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