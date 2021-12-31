 

Более половины испанцев поддерживают идею об обязательной вакцинации

31.12.2021, 7:12, Новости дня
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Опрос испанского Центра социологических исследований показал, что 54,4% испанцев выступают за обязательную вакцинацию от коронавируса, передаёт El País. Как отмечает издание, большинство принявших участие в опросе уверены, что смогут вернуться к нормальной жизни, как только в Испании будет сформирован коллективный иммунитет.


Reuters

Более половины жителей Испании считают, что, учитывая риск заражения из-за высоких темпов распространения новых штаммов, вакцинация от коронавируса должна стать обязательной, пишет El País со ссылкой на испанский Центр социологических исследований (CIS).

Согласно обнародованному в среду опросу, проведённому среди 2462 человек в период с 14 по 17 декабря, 54,4% испанцев считают, что прививку следует обязать сделать всех граждан вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Ещё в ноябре введение обязательной вакцинации поддерживали на 8% меньше опрошенных.

Между тем, когда речь идёт о необходимости обязательной вакцинации медицинских работников, сотрудников домов престарелых и социальных работников, за высказываются 74,4% респондентов. В ноябре этот показатель составлял 67,3%. Впрочем, большая часть опрошенных — 54,7% — выступили против обязательной вакцинации несовершеннолетних.

53,4% принявших участие в опросе согласились с утверждением, что смогут вернуться к тому образу жизни, который вели до пандемии, когда Испания достигнет коллективного иммунитета.

40% признались, что их ближайшие родственники пострадали за время пандемии, то есть медицинского и социального кризиса и шести волн распространения коронавируса в стране. Прежде всего пандемия отразилась на образе жизни, работе и здоровье испанцев. За два года пандемии 61,5% респондентов решили уделить особое внимание своему здоровью, 50% — отношениям с семьёй и друзьями и 53,6% — физической активности.

Как отмечает El País, шестая волна пандемии продолжает демонстрировать рекордные показатели случаев заражения и совокупной заболеваемости. По данным Министерства здравоохранения Испании, во вторник был выявлен 99 671 случай заражения коронавирусом. Давление на систему здравоохранения страны также продолжает расти: пациенты с COVID-19 на данный момент занимают 18,71% коечного фонда, по сравнению с 18,26% в понедельник. Всего с начала пандемии в Испании коронавирусом заразились 6 032 297 человек, погибли 89 253 человека.

Что касается вакцинации, за прошедшие сутки в Испании укол от коронавируса получили ещё 364 129 человека, из этого числа 43 446 дети от 5 до 12 лет.



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