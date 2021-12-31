Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз

США, ограничивая выдачу неимиграционных виз россиянам, пытаются выторговать уступки, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сказал, что США ссылаются на «нехватку персонала». Однако, по его словам, американская сторона «искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз» в РФ «не просто так, а чтобы выторговать для себя односторонние уступки со стороны России». Лавров заявил, что «посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы».

По словам министра, ситуации с невыдачей США виз россиянам «по-прежнему сложная». Американская сторона с весны «приостановила выдачу недипломатических виз», оставив «за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями». «Это – суверенное решение США», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что власти США «намеренно не выдают визы» россиянам, а вот РФ американцам выдает визы «как в аптеке». Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц пояснил, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая прекратило прием таких заявлений.