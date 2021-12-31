 

Венгерский аналитик – вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Россией

31.12.2021, 6:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад ведёт холодную войну сразу на два фронта: с Россией и Китаем, пишет на страницах Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан. При этом ставит знак равно между двумя «восточными гигантами». По мнению автора, это абсурдно, ведь глава Кремля Владимир Путин создаёт государство европейского образца, а вот китайская система — это действительно «конкурентная модель». Поэтому Западу нужно уменьшать свою зависимость от Пекина, а в отношениях с Москвой открыть новую главу.


Reuters

Ставить знак «равно» между двумя «восточными гигантами» Россией и Китаем, как это делает Запад, «абсурдно», пишет на страницах Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан. Ведь глава Кремля Владимир Путин создаёт государственную систему европейского образца. Об этом свидетельствует наличие в стране политической оппозиции, разнообразия новостных каналов, свободы вероисповедания и предпринимательства, а также правового порядка. «Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — убеждён автор.

А вот в Китае, напротив, нет ни оппозиции, ни независимой прессы, продолжает Кохан. Вместо свободы там действует система социального кредита, которая наказывает граждан за «неподобающее поведение» ограничениями скорости интернета и запретами на перелёты. Вместо свободы вероисповедания — преследования в отношение христиан и мусульман. Вместо свободы предпринимательства — своеобразный государственный капитализм, при котором миллиарды граждан могут оказаться за решёткой по воле властей. При этом китайская система очень эффективна и производит незаменимую для западной промышленности продукцию. По словам Кохана, так и выглядит «конкурентная модель».

В сложившихся обстоятельствах аналитик советует Западу перестать заниматься саморазрушением, в частности, приглашать к себе мигрантов и сдерживать развитие ядерной энергетики. Он призывает уменьшить зависимость от Китая и открыть новую главу в отношениях с Россией, вместо того чтобы вести холодную войну на два фронта. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Баку выразил соболезнования в связи с гибелью российского офицера в Карабахе

22.05 / Аргентина вводит национальный локдаун до конца месяца

13.02 / Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

20.11 / В Пензенской области откроют три модельные библиотеки

12.07 / Видео: «Цветная революция» на Кубе

24.11 / ЕК предложила бороться с использованием мигрантов в политических целях

05.11 / В Колумбии задержали обвиняемого в связях с ИГ россиянина

02.04 / WP – сын Байдена признался, что потратил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

17.09 / Польша потребовала ареста диспетчеров по делу о крушении Ту-154

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика