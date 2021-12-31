Венгерский аналитик – вместо холодной войны Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Россией

Запад ведёт холодную войну сразу на два фронта: с Россией и Китаем, пишет на страницах Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан. При этом ставит знак равно между двумя «восточными гигантами». По мнению автора, это абсурдно, ведь глава Кремля Владимир Путин создаёт государство европейского образца, а вот китайская система — это действительно «конкурентная модель». Поэтому Западу нужно уменьшать свою зависимость от Пекина, а в отношениях с Москвой открыть новую главу.



Reuters

Ставить знак «равно» между двумя «восточными гигантами» Россией и Китаем, как это делает Запад, «абсурдно», пишет на страницах Ungarn Heute венгерский аналитик Матьяш Кохан. Ведь глава Кремля Владимир Путин создаёт государственную систему европейского образца. Об этом свидетельствует наличие в стране политической оппозиции, разнообразия новостных каналов, свободы вероисповедания и предпринимательства, а также правового порядка. «Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — убеждён автор.

А вот в Китае, напротив, нет ни оппозиции, ни независимой прессы, продолжает Кохан. Вместо свободы там действует система социального кредита, которая наказывает граждан за «неподобающее поведение» ограничениями скорости интернета и запретами на перелёты. Вместо свободы вероисповедания — преследования в отношение христиан и мусульман. Вместо свободы предпринимательства — своеобразный государственный капитализм, при котором миллиарды граждан могут оказаться за решёткой по воле властей. При этом китайская система очень эффективна и производит незаменимую для западной промышленности продукцию. По словам Кохана, так и выглядит «конкурентная модель».

В сложившихся обстоятельствах аналитик советует Западу перестать заниматься саморазрушением, в частности, приглашать к себе мигрантов и сдерживать развитие ядерной энергетики. Он призывает уменьшить зависимость от Китая и открыть новую главу в отношениях с Россией, вместо того чтобы вести холодную войну на два фронта.