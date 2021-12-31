Путин подписал закон о продлении дачной амнистии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, увеличив срок оформления прав граждан на садовые дома и земельные участки еще на пять лет по сравнению с действующим документом.

Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года. Также теперь пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Владельцу земельного участка, предоставленного гражданину до вступления в силу Земельного кодекса РФ – до 30 октября 2001 года – не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него. Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать по наследству и прочее.

Также закон позволит легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ – до 14 мая 1998 года – и расположенные в границах населенного пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Отмечается, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением документа, подтверждающего факт владения домом.

Закон вводит механизм упрощенного бесплатного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Такие нормы коснутся жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Дачная амнистия не распространяется на особо охраняемые территории.

Ранее Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.