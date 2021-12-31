Премьер Молдавии не поверила в искренность властей Приднестровья

Отвечая на инициативу лидера Приднестровья Вадима Красносельского провести переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица предложила использовать «существующие форматы для переговоров».

Гаврилица скептически восприняла письма, направленные властями Приднестровья в адрес президента, правительства и парламента Молдавии. Она заявила, что не верит в искренность писем. По мнению премьера, «инициативы не соответствуют действиям». Гаврилица предложила «сначала продемонстрировать активность в рамках групп по укреплению доверия».

Она выразила сожаления в связи с тем, что «приднестровская сторона не использует существующие форматы для переговоров, а решила выступить с этими письмами напрямую». Гаврилица подчеркнула, что этими вопросами занимается Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, а также совместные межминистерские рабочие группы, передает ТАСС со ссылкой на канал «Молдова–1».

Напомним, Красносельский сообщил, что направил письмо президенту Молдавии Майе Санду, но ответа не получил. Он просил «все-таки побыстрее назначить политического представителя» для формата «5+2» по приднестровскому урегулированию (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) и «созвать данный формат».