 

Мнение: Где нашли Саддама Хуссейна

31.12.2021, 5:12, Разное
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Работавший на американцев иракский переводчик заявил, что США фальсифицировали обстоятельства поимки Саддама Хуссейна и все было совсем не так, как заявляли американские военные и СМИ.

Где нашли Саддама Хуссейна

Утверждения США, что экс-президент Ирака Саддам Хусейн был найден американскими военными в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.

Таким образом он опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. В четверг, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось.

"После его задержания ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру", – заявил переводчик, пожелавший остаться анонимным из-за опасений за свою безопасность.

Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.

"Хусейн был в комнате, пусть мир это знает – он сидел в комнате, думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду – ред.)… Он вышел в этом одеянии, его поставили… скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме", – сообщил мужчина.

По его словам, сам он не смог залезть в яму, она была слишком узкая, а президент уже был слаб на тот момент. "Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме… – говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате", – сказал переводчик.

По его словам, это была "обычная комната" без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.

https://ria.ru/20211230/khuseyn-1766108490.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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