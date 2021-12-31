 

В РФ разрешили использовать водительские права для упрощенной идентификации

31.12.2021, 4:55, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, теперь ее можно проводить с использованием водительских прав.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Документ позволяет любой организации, работающей с денежными переводами или другим имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную.

Ранее этим правом могли воспользоваться только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь правом могут воспользоваться операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.

Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Водительские права – отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязательное требование проводить техосмотр личного автомобиля.



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