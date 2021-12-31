Суд объяснил блокировку сайта «ОВД-Инфо»
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Сайт «ОВД-Инфо» (включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента) заблокирован за оправдание теракта в здании УФСБ в Архангельске, оправдание украинских террористов и запрещенных в РФ организаций, информирует Луховицкий городской суд.
Суд, принявший решение о необходимости заблокировать ресурс, указывает, что «в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие размещение» на сайте информации, «направленной на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений». В частности, речь идет о теракте в Архангельске, передает ТАСС.
Кроме того, на сайте содержались статьи с оправданием «украинских террористов либо лиц, подготавливавших и (или) совершавших диверсионно-террористические акты» в РФ «в интересах Украины». Также были материалы с оправданием запрещенных в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «Свидетелей Иеговы».
Напомним, Роскомнадзор потребовал от администраций соцсетей удалить аккаунты «ОВД-Инфо» (включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента), суд счел, что деятельность организации направлена на пропаганду терроризма и экстремизма.
31 октября 2018 года в здании УФСБ по Архангельской области 17-летний подросток подорвал самодельную бомбу. Осколками были ранены трое сотрудников спецслужбы. Перед преступлением он опубликовал в интернете сообщение о намерении совершить теракт.
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