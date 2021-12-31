 

Путин включил в Воздушный кодекс понятие летной годности БПЛА

31.12.2021, 4:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в Воздушный кодекс вводятся положения, касающиеся использования гражданских беспилотников массой от 0,25 кг до 30 кг.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, закон касается понятия летной годности БПЛА и нормы о нанесении на них опознавательных знаков. Так, под летной годностью БПЛА подразумевается техническое состояние соответствия типовой конструкции и требованиям, при котором беспилотники могут безопасно эксплуатироваться. Это касается и сферы защиты окружающей среды. Прежде соответствующая статья Воздушного кодекса не включала норм о БПЛА.

Также в Воздушный кодекс ввели понятие «сертификационный базис», то есть набор требований для безопасной эксплуатации БПЛА, определяемый разработчиком аппарата и утверждаемый Росавиацией. Кроме того, в законе уточняется понятие технического обслуживания воздушного судна. На гражданские БПЛА (как произведенные в России, так и ввезенные из других стран) с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг должны наноситься опознавательных знаки, передает ТАСС.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума. Напомним, правительство резко упрощает правила использования в РФ беспилотных летательных аппаратов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

24.09 / Моряки СФ впервые сняли под водой пароход «Челюскин»

29.03 / В Солнечногорске арестован обвиняемый в убийстве школьника

25.02 / В налоговой планируют 5 тыс. проверок на 2021 год, малый и средний бизнес не затронут

15.10 / Рубль подешевел к доллару и евро

23.03 / Украина изменила правила въезда для иностранцев

28.09 / Компания Geely представила обновленный Atlas

01.09 / Нардеп Трухин: Да, я действительно был на месте аварии. И не собирался этого скрывать – ни тогда, ни сейчас

29.07 / Haval в июне увеличил продажи в России

07.10 / Регламентный комитет Рады поддержал проект постановления о создании ВСК по вагнеровцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика