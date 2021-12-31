Путин включил в Воздушный кодекс понятие летной годности БПЛА

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в Воздушный кодекс вводятся положения, касающиеся использования гражданских беспилотников массой от 0,25 кг до 30 кг.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В частности, закон касается понятия летной годности БПЛА и нормы о нанесении на них опознавательных знаков. Так, под летной годностью БПЛА подразумевается техническое состояние соответствия типовой конструкции и требованиям, при котором беспилотники могут безопасно эксплуатироваться. Это касается и сферы защиты окружающей среды. Прежде соответствующая статья Воздушного кодекса не включала норм о БПЛА.

Также в Воздушный кодекс ввели понятие «сертификационный базис», то есть набор требований для безопасной эксплуатации БПЛА, определяемый разработчиком аппарата и утверждаемый Росавиацией. Кроме того, в законе уточняется понятие технического обслуживания воздушного судна. На гражданские БПЛА (как произведенные в России, так и ввезенные из других стран) с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг должны наноситься опознавательных знаки, передает ТАСС.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 декабря, до этого, 22 декабря, его приняла в третьем чтении Госдума. Напомним, правительство резко упрощает правила использования в РФ беспилотных летательных аппаратов.