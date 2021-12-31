Мнение: О царях природы

В ленте прочитала пост.

Как думаете, друзья, почему вот такие люди, как психолог в посте, ставят высшие силы намного ниже людей?

И не просто ниже, они представляют их своими рабами.

Себя объявляют волшебниками и кудесниками.

А высшие силы – это их слуги.

И ладно бы эти люди были материалистами, считающими, что нет никаких высших сил, что это метафора.

Эти верят, что высшие силы есть, но уверены, что такие силы пристально следят за ними, чтобы угодить.

Вот как за некоторыми олигарх Прохоров тайно следит, кому-то Киркоров анонимные букеты посылает.

А эти берут выше.

И даже “Можно я вас поцелую?” Как же без этого?