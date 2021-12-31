В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, поэтому военное положение вводить пока не будут.

«На сегодняшний день всех этих ситуаций (рисков полномасштабного вторжения РФ – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня вводить (военное положение – прим. ВЗГЛЯД), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит… Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет», – сообщил Данилов 30 декабря, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские специалисты считают, что большого вторжения РФ не может делать физически.

Напомним, Киев и западные страны выражали в последнее время обеспокоенность якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ у границ Украины. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отмечал, что страна никому не угрожает.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».