 

Молдавия отказалась считать свою политику в отношениях с Россией робкой

31.12.2021, 4:10, Новости дня
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Кишинев выступает за спокойную политику в отношениях с Россией, сообщила глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица.

Премьера спросили, не считает ли она эту политику «робкой», на что Гаврилица ответила: «Я бы не назвала нашу политику робкой». Глава кабмина заявила, что наблюдается «очень напряженная ситуация на границе Украины и России». Кроме того, она отметила кризис «на рынке энергоресурсов». «Мы маленькая страна в очень сложном регионе, и я бы назвала нашу политику умной. Мы продвигаем спокойную, взвешенную политику», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Молдова–1».

Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что желание ее страны «развивать отношения с ЕС, не значит, что не может быть конструктивного диалога с Россией». При этом бывший президент Молдавии Игорь Додон отметил, что «отношения Молдавии и РФ значительно ухудшились».



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