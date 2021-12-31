Мнение: “Море Спокойствия”

Посмотрел умеренно неплохой фантастический мини-сериал "Море Спокойствие".

Фабула простая – на Земле острый дефицит воды и системная засуха, воду выдают по карточкам.

В этом время Южная Корея (!) собирает исследовательскую миссию на закрытую за 5 лет до этого большую лунную базу, чтобы собрать там некие важные данные.

Когда миссия добирается до Луны (не без приключений) и корейской (!) постоянной космической станции расположенной в Море Спокойствия, выясняется, что тут все не так, как говорили на Земле и от космонавтов многое скрывали.

Далее они начинают как в какой-нибудь "Обители зла" или "Чужих" исследовать большую станцию и постепенно раскрывать ее тайны – что произошло с персоналом станции, чем на самом деле там занимались, о чем умалчивает руководство и т.п.

Фильм камерный и с одной стороны немного похож на "Чужого", но это по сути "Чужой" без ксеноморфа, хотя порой манера съемок по сути копирует известный первоисточник. Проблемы тут все же не в том, что нечто хватает космонавтов за пятки после шаблонного скримера.

Снято достаточно бюджетно, спецэффекты есть, но в ограниченных количествах, основные действия происходят в отсеках и коридорах станции. Ввиду этого, фильм как показалось перегружен необязательно болтовнёй и если бы его срезали где-то на треть, он бы только выиграл за счет большей динамики происходящего.

Относительно достоверности происходящего, то конечно в нем хватает различных ляпов и совсем уж невероятных допущений.

Актеры в фильме сплошные корейцы, из которых я знал только главную героиню, которая у Вачовски в "Облачном Атласе" когда-то играла. Как часто бывает в дальневосточном кино, порой перебарщивают с экспрессией, но к этому можно привыкнуть.

Общее ощущение, достаточно средняя научная фантастика, с парой "вот это поворотов" и в меру занимательным повествованием. Не шедевр, но и не полное барахло, такой себе середнячок для случаев, когда вам хочется посмотреть фантастику, но ничего хорошего под рукой нет. Не обязательный, но вполне смотрибельный сериал. Примерно такой могла бы получится и наша "Кольская сверхглубокая", если бы авторов не понесло куда-то не туда.

—