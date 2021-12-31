Мнение: Точка баланса

Волнами идут буквально панические сообщения о десятках и даже сотнях тысяч зараженных «омикроном» жителях разных стран. Италия сегодня отчиталась о 127 тысячах заболевших в течение истекших суток. 220 тысяч в Великобритании. Страх, паника и ужас. (Кстати, применяется именно определение «зараженных», а не «заболевших». Для большего психологического эффекта.)

Нюанс: в Великобритании зарегистрировано 68 смертей от коронавируса за истекшие сутки, среднее за неделю — 74. В Италии тот же показатель: 136 и 145 соответственно.

Давайте в таком случае уточним — по какому поводу пьем валокардин и закусываем его веником пустырника? Болезнь — это, конечно, неприятно. Но вообще-то, это вполне обыденно и нормально. Нехорошо, когда от нее умирают, хотя, будем откровенны — это как раз норма. Вопрос остается прежним — чего пугаться будем?

100-120 тысяч заболевших в сутки — вполне стандартный показатель для сезонной эпидемии гриппа в Москве. Причем 100-120 тысяч — это обратившихся. А сколько их бегает на ногах — те в статистику никогда и не попадали. Когда московские показатели «размазываются» на целую Италию с населением в 60 млн человек (в пять раз больше так-то), то выглядит это уже не так страшно. В Великобритании с населением почти в 80 млн 220 тысяч — многовато, наверное, но опять-таки, по сравнению с 12-миллионной Москвой не очень.

Главный аргумент: ковид — это вам не грипп. Это ужас как страшно! Страшно в каком смысле? Теперь уже не скажешь, что от него мрут как мухи — при показателе летальности в 0,1% для Италии и 0,03% для Великобритании аргумент выглядит совсем бледно.

Да, нужно отдавать себе отчет в том, что за два года беспощадного террора уже убито достаточно много нездоровых людей. Которые могли бы прожить еще год-два-три и умереть как раз сегодня. Они бы статистику слегка увеличили. Правда, за те же два года насилия и стресса немалое число людей принудительно стали нездоровыми, так как окружающий кошмар и психоз самым неблагоприятным образом воздействуют на иммунную систему. Плюс массовый прием псевдовакцин — он, будем откровенны, здоровью точно не способствует.

Однако что бы ни делалось, законы природы сломать о колено невозможно. Болезнь через последовательный ряд мутаций приходит к точке баланса, которая определяется массовостью заболевания с минимальной летальностью. ОРВИ — это природный механизм, отбраковывающий слабые особи и оздоравливающий популяцию. Природа не жестока и не добра — она рациональна. И на данный момент она нащупала точку равновесия. Эта точка не стационарна: чем более больна популяция, тем ниже будет эта точка, тем больше итераций-мутаций пройдет, пока устойчивость не будет достигнута. То, что проектировщики нынешнего кошмара сознательно и насильственно ухудшали здоровье сотен миллионов человек, и привело к тому, что болезнь длится два года, а не закончилась еще год назад.

«Закончилась» не означает «исчезла». «Закончилась» – это значит «нашла свой баланс». Само заболевание останется с нами, превратится в сезонное (вполне возможно, что его сезонность будет иной, чем у гриппа и будет выражена не столь четко). Но ничего экстраординарного в нем уже не будет. Да что не будет — уже нет. Вполне нормальная картина большого числа заболевших при крайне незначительном числе умерших.

Для России, конечно, картина в середине-конце января, когда к нам придет этот самый «омикрон» будет заведомо хуже. Наше здравоохранение уничтожено, люди живут в адских условиях. Поэтому для нас точка баланса будет найдена позже. Но это вопрос не к заразе, а к власти. Столько людей, сколько убили путинские выкормыши, ни одному вирусу не под силу. Но даже в России обмануть законы природы не удастся. Даже Поповой, Мурашко, Гинцбургу и прочим докторам Смерть.

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