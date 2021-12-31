Президент Эстонии рассказал об упущенной возможности стать цыганским бароном

Президент Эстонии Алар Карис рассказал, что в детстве его чуть не увели с собой цыгане на рынке в Тарту, и пошутил, что сейчас мог бы быть цыганским бароном.

«Я тогда был маленьким мальчиком четырех или пяти лет. Мы пошли с бабушкой на рынок в Тарту, чтобы купить еды. В то время цены на рынке были ниже, чем в магазинах», – сообщил Карис в интервью изданию Eesti Ekspress, передает РИА «Новости».

По словам президента, вскоре один из продавцов сообщил бабушке, что цыгане увели мальчика с собой, разыскать ребенка не составило труда, поскольку лагерь цыган стоял в лесу в Тарту.

Президент признался, что почти ничего не помнит о том, как его пытались украсть.

«Не знаю, какие планы были у цыган в отношении меня. Но какой-то план должен был быть, раз они взяли с собой мальчика со светлыми волосами в белой шубе. Возможно, я мог бы быть сейчас цыганским бароном», – пошутил Карис.

Ранее военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром рассказал о дезертире из ВСУ, который придумал самое оригинальное объяснение своему бегству из войск: он заявил, что его украли цыгане, которые после этого три месяца заставляли просить милостыню.