 

Байден в разговоре с Путиным подчеркнул недопустимость ядерной войны

31.12.2021, 3:26, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что ядерную войну начинать нельзя, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как сообщил Ушаков, «очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть». Отмечается, что у США и РФ накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире, передает РИА «Новости».



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