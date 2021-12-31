Мнение: В случае санкций, Россия разорвет отношения с США





Об итогах телефонных переговоров Путина и Байдена, состоявшихся по инициативе Путина по поводу ситуации на Украине и угрозы войны.

Главное по итогам переговоров Путина и Байдена по версии посла РФ в США Анатолия Антонова:

Ситуация в отношениях РФ-НАТО крайне опасная, ни у кого не должно быть сомнений в решимости РФ защищать свою безопасность

Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности не ущемляют безопасность США и НАТО

Для РФ военное освоение Украины государствами-участниками НАТО — экзистенциальная угроза

Главное из телефонного разговора Путина с Байденом по версии пресс-службы Кремля:

Байден чётко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения;

Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности;

Байден предупредил о санкциях, Путин ответил, что в таком случае может последовать разрыв отношений;

Байден несколько раз подчеркнул недопустимость начала ядерной войны;

Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

Главное по версии пресс-службы Белого дома:

Байден призвал снизить напряженность вокруг Украины

США продолжат отслеживание сил России и подготовку к "любым решениям Путина по Украине"

Байден заявил, что США будут вести переговоры с участием союзников и партнеров, Путин выразил понимание

Байден заявил об укреплении сил НАТО и дополнительной помощи Украине в случае эскалации

https://t.me/apleonkov/5382 – цинк

По сути, в отсутствии рамочных договоров, на которых настаивает РФ, подобные переговоры постоянно сопровождаются обменом угрозами, которые особо уже и не скрывают. Разрыв дип.отношений это предпоследний шаг на эскалационном пути, далее война, в той или иной форме, не обязательно прямая. Обсуждение недопустимости ядерной войны красноречивый маркер, показывающий насколько деградировала ситуация в отношениях США и РФ, приближаясь к уровню Карибского кризиса и кризису 1983-го года.

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