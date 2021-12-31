 

Полиция задержала мужчину, который бросил “коктейль Молотова” в забор консульства РФ во Львове

31.12.2021, 2:58, Новости дня
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“Из последних провокаций – это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление”, – сказал министр.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия с задержанным и людьми, которые могут быть заказчиками этого инцидента.

https://www.facebook.com/kanalDOM/videos/708021173504318/

Контекст:

Около 3.00 24 декабря в забор Генерального консульства РФ во Львове бросили “коктейль Молотова”. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб диппредставительству не был нанесен. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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