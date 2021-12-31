 

Мужчина выстрелил в лед, но никак не ожидал, что пуля будет себя так вести

31.12.2021, 2:44, Разное
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Мужчине стало интересно, насколько далеко пройдет пуля через лед и решил заснять действие на камеру. Он вооружился техникой и отправился на речку.

Многие уверены, что пуля с легкостью пройдет через лед, ведь этот твердый объект ничто и иное, как вода, находящаяся под воздействием низкой температуры.

Но в действительности вышло все иначе. Пуля смогла проникнуть в лед всего на 20 мм, а после начала вращаться, в итоге остановившись на месте.

Чтобы исключить случайность, мужчина сделал второй выстрел, и все повторилось.

Как выяснилось позже, причина такого поведения пули связана со свойствами ледяной субстанции. Когда пуля контактирует со льдом, от трения появляется влага, работающая как защита.

В результате пуля теряет свои пробивные возможности. Нарезной ствол пистолета выпускает пули на довольно высокой скорости, но она только усиливает трение.



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