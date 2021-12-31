Названа цель полета самолета ВВС США над востоком Украины

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31.12.2021, 2:36, Новости дня
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Американский самолет-разведчик, совершивший в четверг полет над востоком Украины, собирал данные о военной обстановке на месте, сообщили источники.

CNN сообщает, что «полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США», передает РИА «Новости».

Полет состоялся в день телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.

Напомним, на днях самолет ВВС США E-8 JSTARS совершил полет над восточной территорией Украины. В четверг стало известно, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа». В начале декабря RC-135W заметили над Донбассом.



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