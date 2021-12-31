Байден пригрозил РФ экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину

Президент США Джо Байден сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если РФ «вторгнется на Украину», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки сообщила, что «Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной», передает ТАСС.

Также беседу прокомментировал другой представитель американской администрации высокого ранга. Он заявил, что США «намерены продолжать очень внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе с Украиной».

По его словам, США продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России. «Эти решения предстоит принимать суверенным странам. Разумеется, в консультациях с альянсом. А не другим», – сказал он.

В Белом доме заявили, что Байден в разговоре с Путиным изложил «два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период». Первый – «путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации», второй – «сфокусированный на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если РФ выберет вариант вторжения на Украину». Отмечается, что «эти издержки включают экономические меры».

Президенты РФ и США подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, сказал представитель вашингтонской администрации. По его словам, «первоочередной целью звонка было, по сути, установить тон дипломатического взаимодействия». Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности: 10 января в Женеве «стартует» диалог по стратегической стабильности, 12 января состоится разговор в рамках Совета РФ – НАТО, 13 января – встреча ОБСЕ.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия РФ на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям РФ с Западом вообще».