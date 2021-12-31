США заявили об отсутствии планов развертывать на Украине ударные вооружения
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Глава американского государства Джо Байден сообщил президенту РФ Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, сообщил Кремль.
Также Байден «подчеркнул особую ответственность РФ и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», сообщается на сайте Кремля.
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