В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал правозащитного центра “Весна”

“Весна” – белорусская неправительственная правозащитная организация, созданная в 1996 году. В начале 2000-х режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко лишил ее регистрации за поддержку политзаключенных и мониторинг нарушений прав человека. Сейчас в белорусских тюрьмах находятся семь представителей центра, сообщает “Радио Свобода”.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.

Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.

23 декабря министерство внутренних дел Беларуси признало “группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов “Радыё Свабода”, “экстремистским формированием”.

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