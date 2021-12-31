Украинский бизнесмен вынужден продать долю в аэрокосмическом предприятии Firefly Aerospace под давлением США – Bloomberg

Как пишет издание, власти США выразили возражения против контроля Полякова над компанией на фоне опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы.

Вloomberg сообщает, что Поляков вложил в Firefly более $200 млн, спасши компанию от банкротства. В конце ноября он получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором говорилось о беспокойстве за национальную безопасность, а также было предъявлено требование Полякову и его инвестиционной компании Noosphere Venture Partners продать примерно 50% акций Firefly Aerospace.

Украинский бизнесмен согласился с требованием американских властей, в то же время подчеркнул, что то, что он является владельцем этой компании, не угрожает нацбезопасности США.

По данным источников издания, американское правительство прекратило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку идет рассмотрение вопроса собственности, к которой причастен Поляков.

Бизнесмен отреагировал на ситуацию с вынужденной продажей доли в компании. В своем профиле в Facebook он опубликовал фото птички со связанными крыльями.

https://www.facebook.com/maxpolyakov.space/posts/452500179586981

Контекст:

Получив образование акушера-гинеколога, Поляков заработал состояние на разработке программного обеспечения для бизнеса, интернет-играх, сайтах знакомств и маркетинге, пишет Bloomberg. Он спас Firefly от банкротства в 2017 году.

Сегодня Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

С участием американских и украинских специалистов компания разрабатывает легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос одну и четыре тонны груза соответственно.

За последние пару лет компания выиграла контракты с Национальным аэрокосмическим агентством США (NASA), Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС на выполнение различных миссий.

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