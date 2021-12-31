Байден предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину – Белый дом

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, опубликованном на сайте ведомства.

“Он [Байден] ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину. Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с двустороннего диалога о стратегической стабильности в начале следующего года, а также по линии НАТО через Совет Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в обстановке деэскалации, а не эскалации”, – отметила Псаки.

Байден и Путин провели второй в декабре разговор. Он продлился около 50 минут, сообщили в Белом доме.

Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме.

По информации пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, переговоры запросил Путин, Байден на них согласился, так как считает, что, когда “дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидеров”, сообщил CNN.

29 декабря, накануне телефонного разговора Байдена и Путина, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры Соединенных Штатов и России по безопасности, рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

В Белом доме также анонсировали разговор Байдена и Зеленского в ближайшее время.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся 10 января в Женеве на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

—