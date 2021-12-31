Мнение: Что Путин сообщил Байдену?

О том, что 30 декабря в 23:30 по московскому времени президент России позвонит президенту США, было известно заранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще днем сказал журналистам: «Цель разговора очень понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня недавнего разговора по видеоконференцсвязи» (отсюда).

В общем, Песков ничего не сказал, кроме самого факта, что Путин позвонит Байдену.

О чем говорили президенты России и США на самом деле мы вряд ли узнаем в ближайшее время. Но, похоже, что Путин сообщил Байдену что-то очень важное. И возмжно, что это очень важное связано с Украиной.

Меня ничуть не удивит, если вскоре выяснится, что президент России проинформировал президента США, что уже 31 декабря или 1 января начнется переброска военнослужащих и боевой техники от границ с Украиной вглубь страны…. Что войны с Украиной не будет…

Что еще такого важного Путин мог сказать Байдену, если потребовалось срочно организовать телефонный разговор двух президентов? Есть версии?

Фотографии Путин и Байдена отсюда

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