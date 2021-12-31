Навальный занял вторую строчку в рейтинге «Человек года» по версии россиян

Выше него в списке только Путин.

В рейтинге «Человек года» по версии опрошенных «Левадой»* россиян вторую строчку занял политик Алексей Навальный. На первом месте находится президент РФ Владимир Путин, следует из данных «Левада-центра» (есть в распоряжении «Новой газеты»).

26% респондентов назвали Путина «человеком года», по 5% голосов опрошенные отдали за Алексея Навального и министра обороны Сергея Шойгу. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший в этом году лауреатом Нобелевской премии, получил 2% голосов.

Меньше всего голосов получили актриса Юлия Пересильд, коммунисты Геннадий Зюганов и Николай Бондаренко, а также хип-хоп исполнитель Моргенштерн.

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Накануне экс-координаторов местных штабов Навального** в Иркутске, Томске, Архангельске и Бийске задержали по уголовным делам о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК) и некоммерческой организации, нарушающей права жителей (ст. 239 УК). Также в Энгельсе задержали бывшего SMM-редактора штаба. Ксении Фадеевой и Захару Сарапулову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, стало известно, что экс-координатора штаба политика в Мурманске Виолетту Грудину объявили в розыск «по статье УК».

28 сентября СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистского сообщества в отношении Навального (ч. 1 ст. 282.1 УК). По этому же делу проходят также соратники политика Леонид Волков и Иван Жданов. По делу о создании «экстремистского сообщества» задержали и арестовали экс-главу штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву.

Против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова «и иных лиц» возбудили дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

* внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»** Минюст РФ признал «экстремистскими» структурами и запретил в России

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