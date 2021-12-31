В Италии умерла первая женщина – босс мафии

Первая женщина, возглавившая итальянскую преступную группировку «каморра» Ассунта Мареска по прозвищу Пупетта (Куколка), скончалась в возрасте 86 лет, информирует газета Corriere del Mezzogiorno.

Мареска, известная как Пупетта, прославилась как активная участница противостояния двух кланов «каморры» – Nuova Famiglia («Новая семья») и Nuova Camorra Organizzata (NCO, «Новая организованная каморра»), во время которого она публично бросила вызов NCO на специально созванной пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Первую известность Мареска получила в 1954 году после победы на городском конкурсе красоты, вскоре после этого она вышла замуж за одного из боссов мафии, который был убит на улице всего несколько месяцев спустя.

Через год беременная Мареска застрелила лидера конкурирующего клана, которого обвинила в гибели мужа. Это дело вызвало фурор в Италии и среди прочего вошло в основу известного фильма «Вызов» (1958). Мареску приговорили к 13 годам лишения свободы, а выпустили из тюрьмы только в 1965 году после помилования.

Мареска вновь прославилась в 70-х годах после новой свадьбы с другим мафиози Умберто Амматурой, которому она родила близнецов. В 1974 году ее сын от первого брака Паскуале был похищен и убит.

Убийцу так и не нашли. Мареска позже, уже после разрыва, назвала виновным в преступлении Амматуру, который никогда не ладил с ее сыном.

Ставшую лидером одного из кланов «каморры» обвинили, а затем оправдали в убийстве одного из приближенных лидера NCO, а там неудачно попытались привлечь к суду за вымогательство и наркоторговлю.

В 1986 году Мареска снова арестовали за принадлежность к мафии, ее активы были конфискованы. После отбытия срока она вернулась жить в Кастелламмаре-ди-Стабия под Неаполем, где и скончалась.

В 2004 году ее магазин одежды в Неаполе стал городским офисом по оказанию социальных услуг.

Ранее гражданская гвардия Испании задержала в Барселоне одного из влиятельных боссов калабрийской мафии «Ндрангета» Джузеппе Ромео, который входил в список самых опасных беглых преступников Италии.