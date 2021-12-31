Стал известен победитель шоу «Голос–10»

Победителем десятого сезона музыкального проекта «Голос» стал Александр Волкодав из команды Пелагеи, сообщают информационные агентства.

Волкодав набрал 53,3% голосов. В финал также вышли Ернар Садербаев из команды Димы Билана и Алишер Каримов из команды Александра Градского, передает РИА «Новости».

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев выразил благодарность наставникам, включая скончавшегося Александра Градского, чье место между Пелагеей и Леонидом Агутиным оставили пустым. Билан и Агутин в заключительных речах вспомнили Градского теплыми словами, Билан едва сдержал слезы.

Напомним, народный артист РФ Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. После этого гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что искать нового наставника в шоу не будут, кресло Градского останется пустым.