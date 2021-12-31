Курс рубля незначительно снизился к доллару и резко вырос к евро за год

В 2021 году курс доллара к рублю вырос на 0,35%, курс евро снизился на 8,28%, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на закрытие торгов четверга вырос на 69 копеек – до 74,68 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 84,52 рубля, передает РИА «Новости».

Доллар в 2021 году находился в диапазоне 69,21–78,05 рубля, евро – 80,42–92,85 рубля. Максимально рубль прибавлял к доллару 7,5%, к евро – 13,8%. Наиболее сильное снижение рубля к доллару и евро составляло 4,7% и 2,8% соответственно.

При этом индекс Мосбиржи за 2021 год по итогам основной сессии вырос на 15,15%, до 3 787,26 пункта, индекс РТС – на 15,01%, до 1 595,76 пункта, передает ТАСС.