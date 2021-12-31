Аппарату СНБО Украины поручили взять под контроль закупки угля для ТЭС

Об этом 30 декабря на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Сегодня было поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупку угля для наших ТЭС. Этот вопрос есть на ежедневном контроле у президента и аппарата СНБО”, – сказал Данилов.

По его словам, сейчас ситуация со поставками угля в Украину контролируемая.

“Вопрос энергетической дестабилизации в РФ на повестке дня. Они запретили через свою страну транзит угля из Казахстана, который нам необходим. Поэтому сейчас мы получаем уголь через морской путь для наших ТЭС. На сегодняшний день ситуация под контролем. Сегодня мы не видим тех или иных проблем, но уголь надо закупать”, – отметил Данилов.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/415508586990968/

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Как сообщил пресс-центр Министерства энергетики Украины, на 30 декабря запасы угля на ТЭС составили 444,3 тыс. тонн. Согласно данным Минэнергетики, гарантированные запасы топлива соблюдены на двух ТЭС – Запорожской (93,7 тыс. тонн при минимально необходимых 93 тыс. тонн, ДТЭК) и Трипольской (59,5 тыс. тонн при 50,6 тыс. тонн, “Центрэнерго”). Запасы угля на Криворожской ТЭС (ДТЭК) практически соответствуют гарантированным – 29,9 тыс. тонн при минимально необходимых 31 тыс. тонн.

Контекст:

В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному “Центрэнерго”, еще одна – компании “Донбассэнерго” нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (одна принадлежит ДТЭК, вторая – “Донбассэнерго”).

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил “Фокус”.

Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что “есть неравномерность поставок” угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, “в самый жесткий и холодный” – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что “у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд”.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ “в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь”.

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Также в Минэнергетики заявили, что особенностью этого отопительного сезона является работа на полную мощность атомной генерации. Сейчас на четырех АЭС в Украине работает 14 из 15 энергоблоков, их мощность составляет почти 12,5 тыс. МВт.

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