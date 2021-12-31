 

Жена Гогилашвили официально работает с Зеленским, но без доступа к гостайне – Подоляк

31.12.2021, 0:46, Новости дня
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“Мария Левченко не допущена к гостайне и не присутствует на таких совещаниях, здесь точно нет никаких регламентных нарушений. Левченко – личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен “Квартала”, она занимается его рабочим графиком”, – заявил он.

Подоляк опроверг информацию о том, что Левченко получает зарплату в студии “Квартал 95”, по его словам, она официально трудоустроена в Офисе президента, чтобы “снять двусмысленность”.

Контекст:

В 2020 году Зеленский называл Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало “ВВС News Україна”. 

Ее муж Александр Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Он был уволен с должности 13 декабря 2021 года, после скандала на блокпосту при въезде в зону ООС (топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки на одном из блокпостов при въезде в зону ООС).

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины. Он также говорит, что проходил спецпроверку перед назначением в МВД, однако с ее результатами не знаком.

В расследовании Bihus.info, опубликованном 14 декабря, утверждается, что семья Левченко живет в одном доме под Киевом с семьей начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. 

В том же расследовании сказано, что сотрудники Службы безопасности Украины охраняют Левченко, а также ее детей, хотя госохрана для семьи Гогилашвили не предусмотрена. 

Вячеслав и Диана Стрелковские, которых считают владельцами дома в Хотове под Киевом, где живут Левченко и Гогилашвили, вероятно, имеют российское гражданство. В штат Офиса президента Украины Левченко взяли после того, как возник скандал с Гогилашвили, писали “Українські новини”. 28 декабря Служба безопасности Украины опровергла наличие допуска к гостайне у Левченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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