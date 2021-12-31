Бастрыкин обратился к генпрокурору из-за приговора по делу о педофилии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к генеральному прокурору из-за оправдательного приговора по делу о сексуальном насилии в детском доме Санкт-Петербурга, информирует сайт ведомства.

В среду суд оправдал пятерых фигурантов уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками из-за отсутствия события преступления. Подсудимые выпущены на свободу, передает ТАСС.

Бастрыкин отметил в обращении, что необходимо в ближайшее время обжаловать приговор, а также обозначил принципиальную позицию СК РФ по этому уголовному делу

В декабре 2018 года завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора школы № 565 Кировского района Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, его заместителя, бывших воспитанников и учеников. Всех их обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников детдома. Удалось установить 23 случая, совершенных с 2002 по 2017 год.