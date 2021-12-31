Шойгу поздравил российских военных с Новым годом

Российские Вооруженные силы являются одними из самых эффективных в мире, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении.

Шойгу отметил, что «с этим светлым и добрым праздником» связывают особые надежды», ждут «счастливых перемен, радостных событий», ставят «самые смелые цели», ведь «только для тех, кто знает, куда идет, ветер всегда попутный». «Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее – переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы», – приводятся его слова на сайте Минобороны.

Министр подчеркнул, что «сегодня наши Вооруженные силы – одни из самых современных и эффективных в мире», они «надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», а «служить в рядах российской армии стало по-настоящему почётно и престижно».

«В этом большая заслуга всех вас. Вы высоко несёте звание защитника Отечества, добросовестно выполняете свой воинский долг, обеспечиваете эффективное развитие армии России», – сказал глава военного ведомства, отдельно поблагодарив тех, «кто встречает этот семейный праздник на боевом посту», «кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях». Он также поблагодарил «военных медиков и строителей за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей».

«Дорогие друзья! На пороге 2022 год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия», – сказал министр.

Напомним, Шойгу на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина заявил, что укрепление сил общего назначения ВС РФ в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400.