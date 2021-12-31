Переговоры Путина и Байдена завершились

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонные переговоры, которые продолжались 50 минут, сообщают информационные агентства.

Пресс-служба Белого дома распространила фотографию Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным. На снимке Байден сидит за рабочим столом в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.