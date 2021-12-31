 

Мнение: О шокирующих доходах антиваксеров

31.12.2021, 0:16, Разное
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Секрет Полишинеля, что на пропаганде антиваксерства некоторые Сапожники с Мюридами очень хорошо зарабатывают, пока их паства покорно глотает всякую муть про долгосрочный вред вакцин. Но знаете ли вы, насколько хорошо зарабатывают, к примеру, отечественные лидеры антива?

И нет, это совсем не про то, что их финансирует «мировая закулиса», желающая погубить Россию: оставим эти бредни всяким володиным. Тут всё предельно конкретно и чётко

Есть такой телеграм-канал «Ковид Сопротивление». Это одна из наиболее популярных площадок по распространению фейков о вакцинации и ковиде, сейчас у него почти 130 тыс. подписчиков.

Там активно отрицают существование пандемии CoVID-19, называют SARS-CoV-2 «телевирусом», а вакцинацию – «уколизацией» и «утилизацией». Вообще, на этой площадке сгусток всех теорий заговора, которые только есть – от Ротшильдов до Гитлера и вышек 5G. Например, есть там такие перлы:
– «Умышленное отравление оксидом графена, содержащимся в вакцинах – причина симптомов covid-19»;
– «На первом этапе мы смогли запустить в Китае, в Ухане наше новое военное оружие 5G, которое вызывает кислородное голодание и психические расстройства»;
– «Оборзевшие ковид-фашисты ходят по домам, терроризируют стариков».

Но параллельно с этими постами идут рекламные публикации о нетрадиционной медицине, с предложениями по подработке в Интернете и пиар других каналов. В среднем выходит по 3-4 рекламных поста в день. При том, что стоимость каждого из них зависит от количества подписчиков, по 50 копеек за каждого, получается интересная картина: при 126 тысячах подписчиков каждый рекламный пост приносит автору канала до 63 тыс. рублей. В целом же его заработок составляет порядка 22,6 млн рублей в год. Неплохие деньги на людской ограниченности и человеческих страхах.

Да и сам владелец канала признался, что он просто SMM-щик, и, по сути, просто зарабатывает на критике вакцинации. И хотя заработки наших Сапожников с Мюридами на порядок меньше просто из-за выбора не той площадки: ЖЖ монетизируется намного хуже, всё же копеечка им душу греет…

Вот только из-за подобной повестки продолжают умирать люди. Но, видимо, деньги не пахнут, да, Толик и Лёлик?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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