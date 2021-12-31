 

Данилов: Внутренняя дестабилизация в Украине – вопрос номер один для РФ

31.12.2021, 0:02, Новости дня
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“На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ… Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью, – сказал секретарь СНБО. – Наша задача – этого не допустить”.

По словам Данилова, Россия “упорно работает” над внутренней дестабилизацией в Украине.

“Во Львове произошло событие… когда смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Наши службы очень быстро отработали вопрос, человек, который это сделал, – он не имеет никакого отношения ни к какому движению. Это человек, который с оккупированных территорий, прямо из города Горловки, он сейчас задержан”, – отметил секретарь СНБО.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/415508586990968/

Контекст:

В ночь на 24 декабря в забор Генерального консульства РФ во Львове бросили “коктейль Молотова”. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен, сообщили в полиции.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины. В МИД РФ заявили, что ожидают от Украины “извинений за невыполнение обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения”. Также в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что инцидент “стал следствием нагнетания русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к РФ”.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщал 29 декабря, что полиция задержала мужчину, который бросил “коктейль Молотова” в забор консульства РФ во Львове. С задержанным и людьми, которые могут быть заказчиками этого инцидента, правоохранители проводят следственные действия, отмечал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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