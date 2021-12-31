 

Tesla отзывает 475 тыс. электромобилей из-за дефектов, повышающих вероятность ДТП

31.12.2021, 0:02, Новости дня
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Относительно Model 3, в компании считают, что при открытии и закрытии багажника может быть поврежден жгут проводов, ведущий к камере заднего вида, что способно вызвать сбой в работе камеры. У Model S проблема с багажником может препятствовать полному его закрытию: если он откроется во время движения, то это помешает водителю видеть дорогу.

Согласно документам, поданным компанией в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA), отзыву подлежат 475 тыс. автомобилей: 356 тыс. Model 3 и 119 тыс. Model S. По оценкам Tesla, иметь такой дефект багажника могут 1% автомобилей Model 3, и 14% Model S.

Контекст:

Tesla Motors – американская автомобильная компания из Кремниевой долины, ориентированная на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.

Первой бюджетной моделью в семье электрокаров Tesla стал автомобиль Model 3.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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