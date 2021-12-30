 

Стало известно, как пандемия повлияла на потребление услуг связи и Интернета

30.12.2021, 23:58, Новости дня
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По словам экспертов, пандемия за последние два года дала дополнительный и очень мощный толчок для развития индустрии связи, в том числе и передачи данных в интернет-сетях.

Количество потребляемого трафика увеличилось в разы, отмечают специалисты. Многие ушли на удаленную работу. Еще больше людей, оказавшись в карантинной изоляции стали больше общаться при помощи электронных устройств, а также играть в компьютерные игры.

Специалисты отмечают среднее увеличение скорости интернет-соединения в среднем по всему миру. Также улучшилось качество мобильной связи. Инфраструктура в эти годы развивалась быстрее, чем когда-либо. Но уже сейчас понятно, что этого мало. Очевидно, спрос на более развитые технологии окажет позитивное воздействие на технический прогресс.



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