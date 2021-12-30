Лев, Козерог и еще 2 знака зодиака, которые почувствуют на себе влияние январского новолуния

2 января 2022 года будет новолуние, и это станет своего рода космическим началом нового года. Это хороший период, чтобы немного замедлиться, пересмотреть свою жизнь и стать гораздо спокойнее и дисциплинированнее.

Январское новолуние пройдет в Козероге, именно поэтому если вы слишком много развлекались на праздники и у вас было большое количество материальных затрат, то сейчас самое время, чтобы изменить приоритеты и окунуться с головой в рабочие процессы для улучшения материального благосостояния. Есть некоторые знаки зодиака, которые больше, чем остальные, смогут ощутить на себе влияние новой Луны. Именно поэтому им нужно удвоить усилия и максимально серьезно отнестись к выполнению поставленных целей.

Что означают новолуния

Это именно тот период, когда происходит запуск лунного цикла. В астрологии новолуние является лучшим временем для перезарядки, постановки целей и начала новых проектов.

Поскольку январское пройдет в Козероге, то можно быть полностью уверенным в том, что этот период будет связан с тщательным планированием и выполнением кропотливой работы.

Вот некоторые знаки зодиака, на которые новолуние окажет максимальное влияние.

Близнецы

Близнецы известны своей беспечностью и беззаботностью. Однако новолуние в Козероге заставит их остепениться и немного изменить свой образ жизни.

Иными словами, нужно приложить максимум усилий, чтобы получить максимально положительный результат от профессиональной деятельности и личных отношений. Во время этого новолуния можно ожидать, что вы будете испытывать сильные чувства.

Нужно постараться делать все возможное, чтобы смириться с этими чувствами, так как именно они смогут вам подсказать, что именно требует трансформации в вашей жизни.

Лев

В последнее время Львы делают совсем не то, что им на самом деле нужно. Это новолуние в Козероге является лучшим временем, чтобы заняться повседневными делами. Однако представители данного знака зодиака могут почувствовать небольшое разочарование из-за того, что им предстоит достаточно сложная и кропотливая работа вместо развлечений.

Но вам не стоит расстраиваться, потому что все это поможет задать тон на всю оставшуюся часть года. Если вы откладывали работу по дому, то сейчас самое время переориентироваться и перестроиться. Очищение вашей жизни на уровне тела, разума и души будет иметь важное значение в этот период.

Стоит распланировать все свои дела на несколько недель вперед, чтобы можно было обрести в жизни некоторую стабильность. После кропотливой и сложной работы в феврале можно будет немного отдохнуть и расслабиться.

Козерог

Со всеми изменениями, последовавшими за началом вашего сезона и зимним солнцестоянием, вы сможете обнаружить то, что этот лунный месяц является самомотивационным, так как связан с вашим самовыражением и личностью. Именно поэтому не стоит бояться познакомиться со своим внутренним “я”, постоянно размышляя над этим.

Январское новолуние в Козероге символизирует своего рода стремление к обновлению, рост уверенности в себе и желание начать все сначала. Это поможет начать новый проект или получить дополнительную прибыль.

Водолей

Представители этого знака все время мыслят нестандартно. Однако во время январского новолуния вы можете почувствовать себя несколько перегруженными мучительным чувством ответственности. Это стимулирует вас быть более внимательным.

В этот период нужно тщательно все продумать и почувствовать, что именно с вами происходит. Стоит задаться вопросом относительно того, что именно вас беспокоит, и важно разобраться со своими чувствами.

В период новолуния Водолеям могут сниться совершенно сумасшедшие сны.