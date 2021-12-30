 

Фармкомпания Teva признана причастной к всплеску опиоидной наркомании в США

30.12.2021, 23:39, Новости дня
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Суд присяжных в США признал фармацевтическую компанию Teva Pharmaceuticals USA, Inc. причастной к распространению опиоидной наркозависимости в штате Нью-Йорк, сообщила генеральный прокурор штата Летишия Джеймс.

«Это значимый день для штата Нью-Йорк. Это значимый день для этой нации. Но, самое важное, это значимый день для каждой семьи и общины, разорванных на части опиоидами. Жюри (присяжных) постановило, что производитель опиоидов несет ответственность за смерть и разрушение, которые они причинили американскому народу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Джеймс.  

По итогам полугодового процесса присяжные обвинили компанию в проведении маркетинговой политики, которая вводила в заблуждение покупателей.

В ближайшее время прокуратура займется организацией следующего процесса для определения выплат Teva. Штат уже получит более 1,5 млрд долларов компенсации от тех, кто был признан причастным к происходящему.

Считается, что от наркомании, вызванной употреблением некоторых медицинских препаратов, унесла жизни более полумиллиона американцев. Началом эпидемии считается конец 1990-х – начало 2000-х годов.

Фармацевтические компании скрывали данные о высокой степени привыкания, а врачи выписывали сильные наркотические препараты при стандартных болевых проблемах.

Ранее сообщалось, что минздрав обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность израильской компании Teva Pharmaceutical Industries, подозреваемой в подкупе чиновников России, Мексики и Украины.



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