 

После введения санкций в отношении контрабандистов в бюджет Украины поступил 71 млрд грн – Данилов

30.12.2021, 23:18, Новости дня
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“Санкции работают. На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что количество денег, которые в бюджет дополнительно поступило после введения санкций – 71 млрд. грн. Мы естественно хотели, чтобы было больше, но обращаем внимание, что это только начало. Мы останавливаться в этом вопросе не собираемся”, – сказал Данилов.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/415508586990968/

Секретарь СНБО Украины говорил 2 апреля, что из-за контрабандистов Украина теряет 300 млрд грн в год.

“И эти 300 млрд, которые сегодня принадлежат украинскому народу, обязательно в ближайшее, скажем так, время, будут возвращаться”, – сказал Данилов.

Контекст:

СНБО Украины 2 апреля принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (президент Украины Владимир Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.

30 июля СНБО дополнил список контрабандистов, внеся в него еще трех человек.

Данилов отмечал 15 октября, что борьба с контрабандой на таможне принесла в бюджет Украины 47 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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