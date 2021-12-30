“Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет”. В России председатель гордумы поздравил горожан с Новым годом

“Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям – всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью – гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!”, – заявил чиновник, выступая перед горожанами.

ВИДЕОВидео: Городовой / Youtube

В городской думе не прокомментировали высказывание Пермякова, объяснив это тем, что председателя гордумы уже нет на рабочем месте и предложили связаться с ним после новогодних праздников.

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