 

“Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет”. В России председатель гордумы поздравил горожан с Новым годом

30.12.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям – всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью – гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!”, – заявил чиновник, выступая перед горожанами.

ВИДЕОВидео: Городовой / Youtube

В городской думе не прокомментировали высказывание Пермякова, объяснив это тем, что председателя гордумы уже нет на рабочем месте и предложили связаться с ним после новогодних праздников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Нетаньяху: Израиль ответит большой силой на ракеты Газы

07.05 / Frankfurter Allgemeine – от наркотиков в США умирает больше людей, чем от коронавируса

03.08 / В Киеве террорист захватил заложников в банке и угрожает взрывом

23.01 / МОК решил вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио

19.08 / В США признали отсутствие сговора между Трампом и Москвой в 2016 году

21.07 / Из-за таяния льдов в Арктике белые медведи начинают вымирать от голода

30.12 / «Лаборатория Касперского» предупреждает о «дырявых» операционных системах медиков

22.02 / Главный инфекционист США раскритиковал меры борьбы с COVID-19 в стране

12.03 / Косюк выбыл, Новинский миллиардер. Forbes обновил рейтинг богатейших украинцев

01.08 / Друг рэпера Картрайта рассказал о «странностях» жены музыканта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика