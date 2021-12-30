Компания Kawasaki создала роботизированную систему доставки грузов

По словам специалистов, созданная в компании Kawasaki роботизированная система доставки грузов в недалекой перспективе сможет работать без участия людей. Все процессы автоматизированы.

Основным в данной системе является грузовой беспилотный летательный аппарат – вертолет K-Racer X1, винт в котором приводится в действие от двигателя одного из мотоциклов Kawasaki. Рабочий объем агрегата составляет 1 литр, а потому БПЛА способен переносить даже тяжелые посылки – до ста килограммов. Да и сам дрон по размерам сопоставим с легковым авто.

Загрузка также производится при помощи роботов, и выгрузка в месте доставки автоматизирована, отмечают авторы разработки. Они пока не сообщают, где и когда данная система будет внедрена. Но это можно сделать в любой компании по доставке уже сейчас, считают эксперты.