В интернет-магазине Apple обнаружили множество мошеннических сервисов
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Проверка интернет-магазина американского разработчика приложений Apple показала, что на ресурсе спокойно работает множество мошеннических сервисов. Воспользуйтесь хотя бы одним из них, и у вас банально украдут деньги, утверждают специалисты.
Во всех случаях злоумышленники прикрывались легальными и полезными для клиентов сервисами. Однако, учитывая масштабы мошенничества, эксперты усомнились в компетентности службы безопасности компании Apple.
Либо они не видят, что творится у них под носом, либо сами участвуют в этом. Независимые эксперты даже обвинили американскую компанию в потакании киберпреступникам. В большинстве случаев воровство денежных средств происходило путем организации скрытых платежей. Однако и сам магазин получал комиссионные от мошенников!
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