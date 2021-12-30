 

В интернет-магазине Apple обнаружили множество мошеннических сервисов

30.12.2021, 23:14, Новости дня
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Проверка интернет-магазина американского разработчика приложений Apple показала, что на ресурсе спокойно работает множество мошеннических сервисов. Воспользуйтесь хотя бы одним из них, и у вас банально украдут деньги, утверждают специалисты.

Во всех случаях злоумышленники прикрывались легальными и полезными для клиентов сервисами. Однако, учитывая масштабы мошенничества, эксперты усомнились в компетентности службы безопасности компании Apple.

Либо они не видят, что творится у них под носом, либо сами участвуют в этом. Независимые эксперты даже обвинили американскую компанию в потакании киберпреступникам. В большинстве случаев воровство денежных средств происходило путем организации скрытых платежей. Однако и сам магазин получал комиссионные от мошенников!



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